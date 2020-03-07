Вольфсберг - Рапид

|11 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Вольфсберг
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Вольфсберг
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|3:1
|Рапид
|3 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:0
|Вольфсберг
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Вольфсберг
|0:0
|Рапид
|27 тур
|17 марта, суббота
|18:00
|Рапид
|5:1
|Вольфсберг
|18 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|0:0
|Рапид
|9 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Рапид
|4:2
|Вольфсберг
|32 тур
|6 мая, суббота
|19:30
|Рапид
|4:0
|Вольфсберг
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Рапид
|0:1
|Вольфсберг
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:1
|Рапид
|30 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|2:2
|Рапид
|21 тур
|6 февраля, суббота
|20:30
|Рапид
|3:0
|Вольфсберг
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|20:00
|Рапид
|2:1
|Вольфсберг
|36 тур
|31 мая, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|0:5
|Рапид
|27 тур
|4 апреля, суббота
|19:30
|Рапид
|4:1
|Вольфсберг
|18 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:30
|Вольфсберг
|1:1
|Рапид
|9 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Рапид
|3:0
|Вольфсберг
|28 тур
|22 марта, суббота
|22:00
|Рапид
|3:0
|Вольфсберг
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:30
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Рапид
|2:4
|Вольфсберг
|1 тур
|20 июля, суббота
|21:00
|Вольфсберг
|2:2
|Рапид
|33 тур
|11 мая, суббота
|20:30
|Рапид
|0:0
|Вольфсберг
|24 тур
|3 марта, воскресенье
|19:00
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|21:30
|Рапид
|0:2
|Вольфсберг
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:0
|Рапид