Штурм - Альтах

|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|Альтах
|1:2
|Штурм
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:2
|Штурм
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Альтах
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Альтах
|0:0
|Штурм
|27 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:0
|Альтах
|18 тур
|2 декабря, суббота
|20:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|9 тур
|23 сентября, суббота
|19:30
|Штурм
|0:0
|Альтах
|33 тур
|14 мая, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Штурм
|3:0
|Альтах
|15 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Альтах
|1:1
|Штурм
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|Альтах
|30 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Штурм
|4:1
|Альтах
|21 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|2:2
|Штурм
|12 тур
|17 октября, суббота
|19:30
|Штурм
|3:1
|Альтах
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|17:30
|Альтах
|0:1
|Штурм