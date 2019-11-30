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Аустрия - Хартберг

30.11.2019, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 16 тур Аустрия - Хартберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
5 тур
25 августа, воскресенье 18:00 Хартберг 2:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
20 тур
3 марта, воскресенье 16:30 Аустрия 4:2 Хартберг
9 тур
30 сентября, воскресенье 15:30 Хартберг 0:1 Аустрия
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