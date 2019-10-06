Введите ваш ник на сайте

Оденсе - Хорсенс

06.10.2019, Воскресенье, 15:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 12 тур Оденсе - Хорсенс
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:2 Оденсе
10 тур
24 сентября, понедельник 20:00 Оденсе 4:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
3 тур
29 июля, суббота 17:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
5 тур
28 апреля, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Хорсенс
1 тур
31 марта, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 2:0 Хорсенс
22 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:0 Оденсе
10 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
16 тур
19 ноября, суббота 20:00 Хорсенс 0:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, понедельник 21:00 Хорсенс 4:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 20:00 Оденсе 3:3 Хорсенс
20 тур
7 марта, понедельник 21:00 Хорсенс 2:1 Оденсе
3 тур
2 августа, понедельник 21:00 Хорсенс 1:0 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
...
  • Читайте нас: 