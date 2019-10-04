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Нордшелланд - Люнгбю

04.10.2019, Пятница, 20:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 12 тур Нордшелланд - Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
4 ноября, суббота 18:00 Нордшелланд 2:2 Люнгбю
4 тур
6 августа, воскресенье 13:00 Люнгбю 1:4 Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
7 тур
12 мая, пятница 17:00 Люнгбю 2:1 Нордшелланд
1 тур
31 марта, пятница 21:15 Нордшелланд 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
17 февраля, пятница 20:00 Нордшелланд 0:1 Люнгбю
7 тур
26 августа, пятница 21:15 Люнгбю 0:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
5 мая, суббота 19:00 Люнгбю 0:2 Нордшелланд
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:1 Люнгбю
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Нордшелланд
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Люнгбю
9 тур
20 сентября, понедельник 21:00 Люнгбю 2:0 Нордшелланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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