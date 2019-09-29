Введите ваш ник на сайте

Сендерийск - Брондбю

29.09.2019, Воскресенье, 19:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 11 тур Сендерийск - Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Брондбю
9 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 2:4 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Брондбю
11 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 4:0 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
9 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:0 Брондбю
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Брондбю
5 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Брондбю 1:2 Сендерийск
20 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:1 Брондбю
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:1 Брондбю
15 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
5 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 2:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
18 апреля, пятница 19:00 Брондбю 3:1 Сендерийск
18 тур
8 декабря, воскресенье 22:00 Сендерийск 1:1 Брондбю
2 тур
28 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:3 Сендерийск
20 тур
7 декабря, пятница 21:00 Сендерийск 2:2 Брондбю
5 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Брондбю
19 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Брондбю 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Брондбю
21 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 2:0 Сендерийск
8 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Брондбю
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:1 Сендерийск
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:4 Брондбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
...
  • Читайте нас: 