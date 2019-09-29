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Мидтьюлланд - Оденсе

29.09.2019, Воскресенье, 17:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 11 тур Мидтьюлланд - Оденсе
Дания. Плей-офф (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
7 декабря, пятница 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Оденсе
6 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
4 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Оденсе
6 тур
20 августа, воскресенье 13:00 Оденсе 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
28 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
9 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
22 апреля, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
16 тур
20 ноября, пятница 20:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, пятница 21:30 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:1 Мидтьюлланд
18 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Оденсе
7 тур
12 сентября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
12 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Оденсе
19 тур
22 февраля, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
10 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
6 мая, понедельник 21:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
5 тур
10 августа, пятница 20:30 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
14 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
17 тур
26 ноября, суббота 20:00 Оденсе 2:3 Мидтьюлланд
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:4 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
17 тур
22 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 3:2 Мидтьюлланд
7 тур
30 августа, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
29 марта, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
6 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Оденсе
5 тур
17 августа, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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