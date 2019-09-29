Мидтьюлланд - Оденсе

|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Оденсе
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Оденсе
|19 тур
|7 декабря, пятница
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Оденсе
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|1:1
|Мидтьюлланд
|18 тур
|4 декабря, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Оденсе
|6 тур
|20 августа, воскресенье
|13:00
|Оденсе
|0:2
|Мидтьюлланд
|18 тур
|28 ноября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Оденсе
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Мидтьюлланд
|26 тур
|22 апреля, пятница
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Оденсе
|16 тур
|20 ноября, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Мидтьюлланд
|3 тур
|31 июля, пятница
|21:30
|Мидтьюлланд
|1:0
|Оденсе
|28 тур
|10 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|3:1
|Мидтьюлланд
|18 тур
|23 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Оденсе
|7 тур
|12 сентября, пятница
|20:30
|Мидтьюлланд
|3:2
|Оденсе
|26 тур
|12 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Оденсе
|19 тур
|22 февраля, суббота
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Мидтьюлланд
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|1:1
|Мидтьюлланд
|30 тур
|6 мая, понедельник
|21:00
|Оденсе
|0:1
|Мидтьюлланд
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Оденсе
|5 тур
|10 августа, пятница
|20:30
|Оденсе
|2:1
|Мидтьюлланд
|26 тур
|14 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Оденсе
|17 тур
|26 ноября, суббота
|20:00
|Оденсе
|2:3
|Мидтьюлланд
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|1:4
|Мидтьюлланд
|25 тур
|18 апреля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Оденсе
|17 тур
|22 ноября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|3:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|30 августа, понедельник
|21:00
|Оденсе
|2:1
|Мидтьюлланд
|23 тур
|29 марта, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Мидтьюлланд
|19 тур
|6 марта, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Оденсе
|5 тур
|17 августа, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:0
|Мидтьюлланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47