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Брюгге - Андерлехт

22.09.2019, Воскресенье, 19:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 8 тур Брюгге - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
6 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Брюгге 1:0 Андерлехт
2 тур
4 апреля, четверг 21:30 Андерлехт 2:3 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
27 тур
24 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Брюгге
5 тур
26 августа, воскресенье 15:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
7 тур
6 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 1:2 Андерлехт
3 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
19 тур
17 декабря, воскресенье 16:30 Брюгге 5:0 Андерлехт
14 тур
5 ноября, воскресенье 22:00 Андерлехт 0:0 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
8 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
18 тур
11 декабря, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:0 Брюгге
11 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
8 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
3 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
20 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Брюгге 1:4 Андерлехт
12 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
7 тур
10 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 3:1 Брюгге
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Брюгге
6 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
2 тур
6 апреля, воскресенье 22:00 Андерлехт 3:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
23 тур
26 января, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:0 Брюгге
8 тур
22 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
3 тур
14 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Андерлехт 6:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 8 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Брюгге
Плей-офф, 5 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:0 Брюгге
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Андерлехт
20 тур
19 декабря, воскресенье 15:00 Брюгге 0:2 Андерлехт
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 6 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брюгге 1:2 Андерлехт
Плей-офф I, 3 тур
3 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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