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Енисей - Зенит

25.09.2019, Среда, 15:30 мск Красноярск, стадион Центральный Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/16 финала Енисей - Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Зенит 4:1 Енисей
1 тур
29 июля, воскресенье 14:00 Енисей 0:2 Зенит
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 сентября 2019, 17:44

    Зенит с победой!!!

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    Рейтинг: +99

    Урия Гип 1 25 сентября 2019, 17:24

    Эх, засудили Енисей!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 сентября 2019, 16:54

    понеслась ***** по кочкам!!!

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    Рейтинг: +2653

    пряник929 25 сентября 2019, 16:54

    Три пенальти и Зенит проходит дальше....

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 сентября 2019, 16:52

    хорошее начало! ждем голы от Зенита!

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    Рейтинг: +448

    Rainmaker 25 сентября 2019, 16:50

    Ипать...

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 25 сентября 2019, 16:06

    Семак трепло! Где основной состав? Нас**ли не только Локо и всей России... Позорники и сыкуны!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > пьяныйхоровод 25 сентября 2019, 17:36

    И что? Это трепло само сказало что выпустит основу, что бы обосновать свой отказ в законной помощи Локу. Вот пусть теперь ответит за свои слова!

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    Рейтинг: +290

    дед Щукарь > ufos73 25 сентября 2019, 22:39

    А куй Богдановичу основу гробить на таких турнирах, впереди ЛОХОмотив и *******

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > дед Щукарь 26 сентября 2019, 00:51

    Потому что он сам сказал об этом! Из за его слов не перенесли игру Локо, что бы помочь команде подготовиться к ЛЧ! Этот пи**бол вредит команде играющая в Европе!!! Да и сам себе навредил, ща бы у бомжей было на 1 день больше для подготовке к Бенфике. Сами себя за *опу укусили!

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    Рейтинг: +1534

    Evgeniy32 25 сентября 2019, 15:59

    Играем без чистого форварда, странное решение Семака, Бачинский пусть хотя бы выходит

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    Рейтинг: +733

    xrrrx 25 сентября 2019, 15:58

    «Саню дай сюда, ***». )))

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 25 сентября 2019, 15:48

    Интересно девки пляшут............

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