Енисей - Зенит

Зенит с победой!!!
|30 тур
|26 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|4:1
|Енисей
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|14:00
|Енисей
|0:2
|Зенит
Зенит с победой!!!
Эх, засудили Енисей!
понеслась ***** по кочкам!!!
хорошее начало! ждем голы от Зенита!
Семак трепло! Где основной состав? Нас**ли не только Локо и всей России... Позорники и сыкуны!
И что? Это трепло само сказало что выпустит основу, что бы обосновать свой отказ в законной помощи Локу. Вот пусть теперь ответит за свои слова!
А куй Богдановичу основу гробить на таких турнирах, впереди ЛОХОмотив и *******
Потому что он сам сказал об этом! Из за его слов не перенесли игру Локо, что бы помочь команде подготовиться к ЛЧ! Этот пи**бол вредит команде играющая в Европе!!! Да и сам себе навредил, ща бы у бомжей было на 1 день больше для подготовке к Бенфике. Сами себя за *опу укусили!
Играем без чистого форварда, странное решение Семака, Бачинский пусть хотя бы выходит