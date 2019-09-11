Введите ваш ник на сайте

Колумбия - Венесуэла

11.09.2019, Среда, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Колумбия - Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2018

8 сентября, суббота 03:00 Колумбия 2:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 00:01 Венесуэла 0:0 Колумбия
7 тур
1 сентября, четверг 23:30 Колумбия 2:0 Венесуэла
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 1 тур
14 июня, воскресенье 22:00 Колумбия 0:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
12 тур
27 марта, среда 04:00 Венесуэла 1:0 Колумбия
3 тур
12 ноября, суббота 04:00 Колумбия 1:1 Венесуэла
...
  • Читайте нас: 