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Спортинг - Порту

05.01.2020, Воскресенье, 20:30 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Португалия. Примейра, 15 тур Спортинг - Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 20:30 Порту 2:1 Спортинг
17 тур
12 января, суббота 18:30 Спортинг 0:0 Порту
Португалия. Примейра (2017/2018)
25 тур
2 марта, пятница 23:30 Порту 2:1 Спортинг
8 тур
1 октября, воскресенье 21:15 Спортинг 0:0 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
20 тур
4 февраля, суббота 23:30 Порту 2:1 Спортинг
3 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Спортинг 2:1 Порту
Португалия. Примейра (2015/2016)
32 тур
30 апреля, суббота 20:30 Порту 1:3 Спортинг
15 тур
2 января, суббота 23:45 Спортинг 2:0 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
23 тур
1 марта, воскресенье 22:15 Порту 3:0 Спортинг
6 тур
26 сентября, пятница 23:30 Спортинг 1:1 Порту
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
16 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 1:0 Порту
8 тур
27 октября, воскресенье 23:45 Порту 3:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
21 тур
2 марта, суббота 23:45 Спортинг 0:0 Порту
6 тур
7 октября, воскресенье 23:45 Порту 2:0 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
29 тур
5 мая, суббота 23:30 Порту 2:0 Спортинг
14 тур
8 января, воскресенье 00:15 Спортинг 0:0 Порту
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
27 тур
17 апреля, воскресенье 23:15 Порту 3:2 Спортинг
12 тур
28 ноября, воскресенье 00:15 Спортинг 1:1 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
21 тур
28 февраля, воскресенье 23:15 Спортинг 3:0 Порту
6 тур
26 сентября, суббота 22:15 Порту 1:0 Спортинг
Суперкубок Португалии 2008
Финал
16 августа, суббота 23:45 Порту 0:2 Спортинг
Кубок Португалии (2007/2008)
Финал, Финал
18 мая, воскресенье 20:00 Порту 0:2 Спортинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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