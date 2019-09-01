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Мидтьюлланд - Брондбю

01.09.2019, Воскресенье, 19:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 8 тур Мидтьюлланд - Брондбю
Дания. Плей-офф (2018/2019)
35 тур
20 мая, понедельник 20:00 Брондбю 4:1 Мидтьюлланд
31 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 1:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
14 тур
29 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:2 Брондбю
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
8 тур
14 мая, понедельник 20:00 Брондбю 0:1 Мидтьюлланд
4 тур
19 апреля, четверг 21:00 Мидтьюлланд 2:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
1 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 4:2 Брондбю
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Брондбю
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:3 Брондбю
19 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
1 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
16 тур
24 ноября, воскресенье 22:15 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
5 тур
16 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 5:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Мидтьюлланд 2:4 Брондбю
12 тур
18 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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