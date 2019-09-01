Рандерс - Силькеборг

|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|3:2
|Рандерс
|6 тур
|18 августа, пятница
|21:15
|Рандерс
|1:1
|Силькеборг
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|3:2
|Рандерс
|6 тур
|18 августа, пятница
|21:15
|Рандерс
|1:1
|Силькеборг
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:0
|Рандерс
|7 тур
|26 августа, пятница
|19:00
|Рандерс
|1:0
|Силькеборг
|31 тур
|25 мая, понедельник
|16:00
|Силькеборг
|0:2
|Рандерс
|19 тур
|1 марта, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:2
|Силькеборг
|8 тур
|19 сентября, пятница
|20:30
|Рандерс
|1:0
|Силькеборг
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Силькеборг
|14 тур
|27 октября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Рандерс
|6 тур
|18 августа, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Рандерс
|28 тур
|1 мая, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|2:2
|Рандерс
|16 тур
|14 ноября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|4:0
|Силькеборг
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Рандерс
|27 тур
|14 апреля, среда
|22:00
|Силькеборг
|1:3
|Рандерс
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|0:2
|Силькеборг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:2
|Силькеборг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22