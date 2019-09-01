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Рандерс - Силькеборг

01.09.2019, Воскресенье, 15:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 8 тур Рандерс - Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:2 Рандерс
6 тур
18 августа, пятница 21:15 Рандерс 1:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:0 Рандерс
7 тур
26 августа, пятница 19:00 Рандерс 1:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 16:00 Силькеборг 0:2 Рандерс
19 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 1:2 Силькеборг
8 тур
19 сентября, пятница 20:30 Рандерс 1:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Силькеборг
14 тур
27 октября, суббота 19:00 Силькеборг 1:2 Рандерс
6 тур
18 августа, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:2 Рандерс
16 тур
14 ноября, воскресенье 16:00 Рандерс 4:0 Силькеборг
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 22:00 Силькеборг 1:3 Рандерс
14 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Рандерс 0:2 Силькеборг
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 1:2 Силькеборг
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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