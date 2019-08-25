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Люнгбю - Рандерс

25.08.2019, Воскресенье, 13:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 7 тур Люнгбю - Рандерс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
1 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 14:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
9 тур
15 сентября, пятница 21:15 Рандерс 0:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
29 октября, суббота 17:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
8 тур
9 сентября, пятница 19:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:1 Люнгбю
17 тур
20 ноября, суббота 19:00 Люнгбю 3:3 Рандерс
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 2:1 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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