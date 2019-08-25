Люнгбю - Рандерс

|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|1 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:0
|Люнгбю
|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|1 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:0
|Люнгбю
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|14:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|9 тур
|15 сентября, пятница
|21:15
|Рандерс
|0:0
|Люнгбю
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Люнгбю
|0:2
|Рандерс
|8 тур
|9 сентября, пятница
|19:00
|Рандерс
|2:0
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26