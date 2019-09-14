Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ренн
Брест - Ренн: обзор матча 14 сентября 2019
Брест
14.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ренн
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Й. Кур
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Мартен
Желтая карточка
Й. Кур
90'
+1
Замена
А. Менди
️️️️
М. Отре
90'
Замена
П. Ласн
️️️️
С. Грандсир
86'
85'
Замена
Й. Наньон
️️️️
Д. Да Силва
82'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
К. Гренье
74'
Замена
А. Эну
️️️️
Джордан
Желтая карточка
М. Отре
50'
21'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Джордан
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Ренн
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
15
Перро
21
Кастеллетто
32
Бен
33
Фоссюрье
27
Диалло
8
Кур
93
Белькебла
23
Отре
7
Грандсир
14
Шарбонье
3-2-3-2
16
Менди
3
Да Силва
21
Морель
25
Гелин
14
Траоре
27
Мауасса
27
Бурижо
6
Камавинга
19
Гренье
11
Рафинья
9
Джордан
7
Грандсир
6
Ласн
6
Ласн
7
Грандсир
8
Кур
22
Баттоккио
22
Баттоккио
8
Кур
23
Отре
19
Менди
19
Менди
23
Отре
3
Да Силва
23
Наньон
23
Наньон
3
Да Силва
19
Гренье
8
Мартен
8
Мартен
19
Гренье
9
Джордан
23
Эну
23
Эну
9
Джордан
Остались в запасе
Брест
Ренн
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Брест - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+