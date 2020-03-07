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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг: обзор матча 07 марта 2020
АЗ Алкмаар
07.03.2020, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
4 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
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