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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Виллем II
Твенте - Виллем II: обзор матча 19 октября 2019
Твенте
19.10.2019, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
0 : 1
Завершен
Виллем II
6'
М. Врусаи
6'
М. Врусаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Виллем II
89'
Желтая карточка
П. Глэдон
89'
Желтая карточка
П. Глэдон
80'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
80'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
79'
Замена
️️️️
П. Глэдон
Замена
️️️️
E. Berggreen
74'
Желтая карточка
Л. Селахи
69'
65'
Замена
️️️️
М. Трезор
Замена
️️️️
К. Мениг
62'
Замена
️️️️
Л. Селахи
60'
58'
Желтая карточка
М. Келерт
44'
Замена
️️️️
Б. Ньивкоп
37'
Желтая карточка
М. Нелом
37'
Желтая карточка
М. Нелом
Желтая карточка
К. Вердонк
31'
6'
ГОЛ! 0:2!
М. Врусаи
Пас отдал
F. Heerkens
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Врусаи
Пас отдал
Ф. Хееркенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Xandro Schenk
ЦЗ
25
Peet Bijen
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Javi Espinosa
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
11
Кеито Накамура
ЦФ
10
Харис Вучкич
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Йорн Брондел
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Paul Verhaegh
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Ориоль Бускетс
ЦП
11
Квинси Мениг
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
9
Emil Berggreen
ЦФ
Виллем II
1
Майкл Вауд
ВР
1
Georgios Strezos
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
31
Майк Трезор
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-2-3-1-2
16
Дроммел
26
25
22
Латибодье
24
Вердонк
25
Бийен
8
80
Ремерато
6
Брама
10
Канталапьерда
10
Вучкич
11
Накамура
3-2-4-1-1
1
Велленройтер
8
Хольмен
4
Петерс
18
Нелом
4
3
8
Ллонч
7
Наннели
17
Саддики
27
Келерт
17
Врусаи
14
Павлидис
11
Мениг
11
Мениг
18
Селахи
18
Селахи
9
9
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
31
Трезор
31
Трезор
19
Глэдон
19
Глэдон
Остались в запасе
Твенте
Виллем II
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Йорн Брондел
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Paul Verhaegh
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Ориоль Бускетс
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Майкл Вауд
ВР
1
Georgios Strezos
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Йорн Брондел
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Paul Verhaegh
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Ориоль Бускетс
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл Вауд
ВР
1
Georgios Strezos
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Твенте - Виллем II
4
9
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
9
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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