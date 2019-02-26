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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Дижон
ПСЖ - Дижон: обзор матча 26 февраля 2019
ПСЖ
26.02.2019, вторник, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
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ПСЖ
Дижон
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10:03
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Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
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14:05
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10:03
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Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
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2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
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