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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина: обзор матча 18 ноября 2019
Лихтенштейн
18.11.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 10 тур
0 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
57'
Э. Чивич
64'
А. Ходжич
72'
А. Ходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Ходжич
Пас отдал
М. Бешич
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Ходжич
Пас отдал
М. Яяло
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чивич
Желтая карточка
Я. Фрик
56'
Желтая карточка
Д. Брендле
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
0
Мато Яяло
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Лихтенштейн
16
Фабио Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
2-5-1-2
1
Бюхель
3
Гопель
6
Малин
20
Вольфингер
13
Бюхель
16
Рехштайнер
2
Брендле
18
Хаслер
23
Польверино
11
Саланович
22
Фрик
2-2-1-1
22
Пирич
3
Бичакчич
2
Чивич
0
Яяло
23
Дулевич
20
Хайрович
18
Ходжич
Остались в запасе
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
16
Фабио Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
19
Эдин Вишча
ПВ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
16
Фабио Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
19
Эдин Вишча
ПВ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
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