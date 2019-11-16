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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Шотландия
Кипр - Шотландия: обзор матча 16 ноября 2019
Кипр
16.11.2019, суббота, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 9 тур
1 : 2
Завершен
Шотландия
47'
Г. Эфрем
12'
Р. Кристи
53'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Шотландия
90'
+1
Желтая карточка
Л. Палмер
Желтая карточка
Д. Деметриу
58'
56'
Желтая карточка
Д. МакГинн
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакГинн
ГОЛ! 1:1!
Г. Эфрем
47'
14'
Желтая карточка
К. МакГрегор
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
13
Яннис Кости
ОП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-3-2
12
Пардо
2
Каро
8
Кусулос
4
Иоанну
4
Меркис
13
Кости
4
Деметриу
7
Эфрем
23
Кириаку
15
Папулис
3
Сотириу
3-4-2-1
1
Маршалл
16
Маккена
15
Галлахер
15
Тэйлор
8
МакГрегор
7
МакГинн
22
Палмер
20
Джек
25
Форрест
11
Кристи
10
Нейсмит
Остались в запасе
Кипр
Шотландия
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
16
Матия Шполярич
ОП
18
Костакис Артиматас
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
16
Матия Шполярич
ОП
18
Костакис Артиматас
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Статистика матча Кипр - Шотландия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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