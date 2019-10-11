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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Молдова
Андорра - Молдова: обзор матча 11 октября 2019
Андорра
11.10.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 7 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
63'
М. Валес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Молдова
ГОЛ! 1:0!
М. Валес
Пас отдал
М. Пужоль
63'
55'
Вторая желтая
Р. Гынсарь
Желтая карточка
К. Мартинес
45'
+2
40'
Желтая карточка
Е. Чеботару
37'
Желтая карточка
Р. Гынсарь
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
Главный тренер
Семен Альтман
Андорра
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Молдова
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
18
Георгий Антон
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
5
Льовера
18
Рубио
2
Мартинес
6
Лима
15
Сан Николас
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
10
Клементе
2-4
25
Кошелев
5
Посмак
2
Рябчук
7
Ионицэ
11
Гынсарь
9
Чеботару
19
Михайлов
Остались в запасе
Андорра
Молдова
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
18
Георгий Антон
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Семен Альтман
Остались в запасе
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
18
Георгий Антон
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Семен Альтман
Статистика матча Андорра - Молдова
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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