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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Украина
Литва - Украина: обзор матча 07 сентября 2019
Литва
07.09.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 5 тур
0 : 3
Завершен
Украина
7'
А. Зинченко
27'
Марлос
61'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Украина
73'
Желтая карточка
В. Миколенко
61'
ГОЛ! 0:3!
Р. Малиновский
Пас отдал
Р. Яремчук
27'
ГОЛ! 0:2!
Марлос
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Зинченко
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Статистика матча Литва - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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