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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Италия - Лихтенштейн
Италия - Лихтенштейн: обзор матча 26 марта 2019
Италия
26.03.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 2 тур
6 : 0
Завершен
Лихтенштейн
17'
С. Сенси
32'
М. Верратти
35'
Ф. Квальярелла (П)
45+3'
Ф. Квальярелла (П)
70'
М. Кен
76'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Лихтенштейн
Желтая карточка
А. Иццо
90'
+2
Замена
А. Иццо
️️️️
Л. Бонуччи
79'
ГОЛ! 6:0!
Л. Паволетти
76'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Ф. Квальярелла
72'
ГОЛ! 5:0!
М. Кен
Пас отдал
Ф. Квальярелла
70'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Жоржиньо
57'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Квальярелла
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Квальярелла
35'
ГОЛ! 2:0!
М. Верратти
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Сенси
Пас отдал
Л. Спинаццола
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Италия - Лихтенштейн
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
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