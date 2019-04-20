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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Эрзурумспор
Гезтепе - Эрзурумспор: обзор матча 20 апреля 2019
Гезтепе
20.04.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Эрзурумспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Эрзурумспор
Желтая карточка
К. Джером
90'
+1
Начало матча
Статистика матча Гезтепе - Эрзурумспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
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