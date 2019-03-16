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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Трабзонспор
Эрзурумспор - Трабзонспор: обзор матча 16 марта 2019
Эрзурумспор
16.03.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
64'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Трабзонспор
86'
Желтая карточка
У. Родальега
64'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
К. Экубан
47'
Желтая карточка
В. Амири
Начало матча
Статистика матча Эрзурумспор - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
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