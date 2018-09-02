Рандерс - Ольборг

|25 тур
|11 марта, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|4:0
|Рандерс
|13 тур
|23 октября, понедельник
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Ольборг
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|4:0
|Рандерс
|13 тур
|23 октября, понедельник
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Ольборг
|18 тур
|25 ноября, пятница
|20:00
|Ольборг
|2:1
|Рандерс
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|21:00
|Рандерс
|0:1
|Ольборг
|26 тур
|25 апреля, понедельник
|20:00
|Рандерс
|0:0
|Ольборг
|16 тур
|23 ноября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|3:2
|Рандерс
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|14:30
|Ольборг
|0:2
|Рандерс
|23 тур
|6 апреля, понедельник
|20:30
|Рандерс
|1:1
|Ольборг
|20 тур
|8 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Рандерс
|9 тур
|26 сентября, пятница
|20:30
|Ольборг
|0:0
|Рандерс
|28 тур
|20 апреля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Рандерс
|15 тур
|11 ноября, понедельник
|22:00
|Рандерс
|1:4
|Ольборг
|9 тур
|20 сентября, пятница
|20:30
|Рандерс
|3:2
|Ольборг
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Ольборг
|2:2
|Рандерс
|18 тур
|23 ноября, пятница
|21:30
|Рандерс
|0:1
|Ольборг
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|4:0
|Рандерс
|26 тур
|20 апреля, среда
|22:00
|Ольборг
|4:1
|Рандерс
|14 тур
|30 октября, суббота
|19:00
|Рандерс
|0:0
|Ольборг
|9 тур
|18 сентября, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Ольборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|26
|19
|4
|3
|65:23
|+42
|61
|2.
|Мидтьюлланд
|26
|18
|6
|2
|62:26
|+36
|60
|3.
|Оденсе
|26
|12
|6
|8
|35:31
|+4
|42
|4.
|Брондбю
|26
|11
|6
|9
|44:39
|+5
|39
|5.
|Эсбьерг
|26
|11
|5
|10
|32:35
|-3
|38
|6.
|Нордшелланд
|26
|9
|9
|8
|42:39
|+3
|36
|7.
|Ольборг
|26
|9
|9
|8
|38:35
|+3
|36
|8.
|Рандерс
|26
|9
|7
|10
|29:34
|-5
|34
|9.
|Орхус
|26
|7
|10
|9
|31:34
|-3
|31
|10.
|Хорсенс
|26
|8
|7
|11
|31:45
|-14
|31
|11.
|Сендерийск
|26
|7
|7
|12
|30:37
|-7
|28
|12.
|Хобро
|26
|5
|6
|15
|22:45
|-23
|21
|13.
|Вендсюссель
|26
|4
|8
|14
|23:41
|-18
|20
|14.
|Вайле
|26
|4
|8
|14
|22:42
|-20
|20