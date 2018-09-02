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Рандерс - Ольборг

02.09.2018, Воскресенье, 15:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 8 тур Рандерс - Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Ольборг 4:0 Рандерс
13 тур
23 октября, понедельник 20:00 Рандерс 1:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 17 мая, среда 19:00 Рандерс 2:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 12 мая, пятница 21:00 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
25 ноября, пятница 20:00 Ольборг 2:1 Рандерс
2 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Рандерс 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 3:2 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 14:30 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 20:30 Рандерс 1:1 Ольборг
20 тур
8 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Рандерс
9 тур
26 сентября, пятница 20:30 Ольборг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Рандерс
15 тур
11 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 1:4 Ольборг
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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