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Ольборг - Эсбьерг

27.08.2018, Понедельник, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 7 тур Ольборг - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
4 ноября, пятница 20:00 Эсбьерг 3:0 Ольборг
5 тур
15 августа, понедельник 20:00 Ольборг 2:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Эсбьерг
12 тур
19 октября, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
1 тур
20 июля, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
26 мая, вторник 20:00 Ольборг 1:0 Эсбьерг
19 тур
2 марта, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:3 Ольборг
5 тур
16 августа, суббота 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
3 мая, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
17 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:2 Ольборг
2 тур
29 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 15:00 Эсбьерг 1:0 Ольборг
22 тур
9 марта, суббота 20:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
10 тур
24 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Ольборг
15 тур
6 ноября, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
6 тур
21 августа, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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    Рейтинг: +46

    semenov m 27 августа 2018, 19:07

    п1

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