Введите ваш ник на сайте

Оденсе - Мидтьюлланд

19.08.2018, Воскресенье, 21:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 6 тур Оденсе - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
4 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Оденсе
6 тур
20 августа, воскресенье 13:00 Оденсе 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
28 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
9 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
22 апреля, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
16 тур
20 ноября, пятница 20:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, пятница 21:30 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:1 Мидтьюлланд
18 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Оденсе
7 тур
12 сентября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
12 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Оденсе
19 тур
22 февраля, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
10 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
6 мая, понедельник 21:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
5 тур
10 августа, пятница 20:30 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
14 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
17 тур
26 ноября, суббота 20:00 Оденсе 2:3 Мидтьюлланд
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:4 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
17 тур
22 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 3:2 Мидтьюлланд
7 тур
30 августа, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
29 марта, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
6 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Оденсе
5 тур
17 августа, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
...
  • Читайте нас: 