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Рандерс - Хобро

19.08.2018, Воскресенье, 15:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 6 тур Рандерс - Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
18 февраля, воскресенье 16:00 Рандерс 0:0 Хобро
4 тур
5 августа, суббота 17:00 Хобро 2:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 17:00 Рандерс 2:0 Хобро
18 тур
5 декабря, суббота 18:00 Хобро 0:0 Рандерс
11 тур
3 октября, суббота 16:00 Рандерс 2:1 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
21 мая, четверг 19:00 Рандерс 0:1 Хобро
16 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Хобро 0:1 Рандерс
2 тур
27 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Хобро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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