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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Эрзурумспор
Коньяспор - Эрзурумспор: обзор матча 12 августа 2018
Коньяспор
12.08.2018, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Эрзурумспор
30'
М. Ятабаре
85'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Эрзурумспор
ГОЛ! 2:0!
М. Ятабаре
85'
Желтая карточка
Ф. Озторун
79'
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
О. Али Саинер
30'
Начало матча
Статистика матча Коньяспор - Эрзурумспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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Коньяспор
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