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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Козенца
Торино - Козенца: обзор матча 12 августа 2018
Торино
12.08.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Козенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торино - Козенца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
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Козенца
0 : 1
09.05.2025
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Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
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Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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