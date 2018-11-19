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Расписание матчей
Лихтенштейн - Армения
Лихтенштейн - Армения: обзор матча 19 ноября 2018
Лихтенштейн
19.11.2018, понедельник, 22:45
, группа D4, 6 тур
2 : 2
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Армения
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Лихтенштейн - Армения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 2
05.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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0 : 0
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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