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Расписание матчей
Молдова - Сан-Марино
Молдова - Сан-Марино: обзор матча 12 октября 2018
Молдова
12.10.2018, пятница, 21:45
, группа D2, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Сан-Марино
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Молдова - Сан-Марино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
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0 : 4
06.10.2026
Словакия
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02.10.2026
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29.09.2026
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26.09.2026
Молдова
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Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
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06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
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Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
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