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Расписание матчей
Гибралтар - Северная Македония
Гибралтар - Северная Македония: обзор матча 06 сентября 2018
Гибралтар
06.09.2018, четверг, 21:45
, группа D4, 1 тур
0 : 2
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Северная Македония
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Гибралтар - Северная Македония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 5 тур
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Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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