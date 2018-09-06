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Армения - Лихтенштейн

06.09.2018, Четверг, 19:00 мск Ереван, стадион Республиканский Трансляция: Матч! Футбол 1 , 1 тур Армения - Лихтенштейн
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