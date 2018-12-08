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Расписание матчей
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Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 08 декабря 2018
Фрайбург
08.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
12'
Н. Петерсен
45+1'
Л. Вальдшмидт (П)
52'
М. Франтц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Франтц
Пас отдал
Л. Кюблер
52'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Упамекано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Вальдшмидт
45'
+1
33'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-3-2
1
Шволов
5
Гульде
3
Хайнц
4
Кох
30
Гюнтер
17
Кюблер
19
Хаберер
8
Гондорф
8
Франтц
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
4-3-3
25
Гулачи
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
23
Хальстенберг
44
Кампль
6
Демме
20
Забитцер
15
Поульсен
11
Вернер
10
Кунья
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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