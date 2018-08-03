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Орхус - Сендерийск

03.08.2018, Пятница, 19:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 4 тур Орхус - Сендерийск
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/2 финала
ответный матч		 22 мая, вторник 20:00 Сендерийск 0:2 Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/2 финала
первый матч		 19 мая, суббота 17:00 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
19 февраля, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
4 тур
7 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Орхус 1:2 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Орхус
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
9 тур
18 сентября, пятница 19:00 Орхус 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Орхус 0:3 Сендерийск
20 тур
1 марта, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Орхус
6 тур
23 августа, пятница 20:30 Орхус 3:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
11 мая, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
12 тур
6 октября, суббота 19:00 Сендерийск 0:3 Орхус
10 тур
21 сентября, пятница 20:30 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:3 Сендерийск
15 тур
7 ноября, понедельник 22:00 Сендерийск 1:1 Орхус
4 тур
6 августа, суббота 19:00 Сендерийск 3:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Орхус 1:2 Сендерийск
12 тур
19 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:0 Орхус
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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