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Копенгаген - Ольборг

29.07.2018, Воскресенье, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 3 тур Копенгаген - Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
8 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
4 тур
18 апреля, среда 21:00 Копенгаген 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
1 тур
15 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 22:15 Ольборг 1:2 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:2 Копенгаген
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:2 Ольборг
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 21:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
16 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
7 тур
13 сентября, суббота 22:35 Ольборг 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
12 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
19 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
21 тур
12 марта, суббота 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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