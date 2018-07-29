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Рандерс - Оденсе

29.07.2018, Воскресенье, 15:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 3 тур Рандерс - Оденсе
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
4 тур
18 апреля, среда 19:00 Рандерс 1:1 Оденсе
3 тур
15 апреля, воскресенье 13:00 Оденсе 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Рандерс 4:1 Оденсе
10 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/2 финала
ответный матч		 29 мая, понедельник 20:00 Рандерс 2:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/2 финала
первый матч		 20 мая, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
4 тур
23 апреля, воскресенье 14:00 Рандерс 4:0 Оденсе
3 тур
18 апреля, вторник 19:15 Оденсе 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
20 февраля, понедельник 21:00 Оденсе 3:0 Рандерс
13 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Рандерс 3:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Оденсе 0:1 Рандерс
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Оденсе
5 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 2:3 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Оденсе 0:2 Рандерс
12 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 3:0 Оденсе
5 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Рандерс 0:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Оденсе 2:1 Рандерс
16 тур
23 ноября, суббота 20:00 Рандерс 1:1 Оденсе
2 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 22:00 Оденсе 0:0 Рандерс
17 тур
19 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 3:2 Оденсе
2 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Рандерс 1:2 Оденсе
15 тур
8 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Рандерс
2 тур
26 июля, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 1:3 Рандерс
13 тур
24 октября, суббота 19:00 Рандерс 1:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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