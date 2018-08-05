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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Милан - Барселона
Милан - Барселона: обзор матча 05 августа 2018
Милан
05.08.2018, воскресенье, 03:00
Международный кубок чемпионов
1 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Левайс Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
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Милан
Барселона
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