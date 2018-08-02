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Материалы

Бенфика - Лион

01.08.2018, Среда, 23:00 мск Фару, стадион Алгарве Трансляция: Матч! Футбол 2 Международный кубок чемпионов Бенфика - Лион
Лига Чемпионов (2010/2011), группа B
4 тур
2 ноября, вторник 22:45 Бенфика 4:3 Лион
3 тур
20 октября, среда 22:45 Лион 2:0 Бенфика
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