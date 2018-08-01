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Материалы

Барселона - Рома

01.08.2018, Среда, 05:00 мск Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Барселона - Рома
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 10 апреля, вторник 21:45 Рома 3:0 Барселона
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 4 апреля, среда 21:45 Барселона 4:1 Рома
Лига чемпионов (2015/2016), группа E
5 тур
24 ноября, вторник 22:45 Барселона 6:1 Рома
1 тур
16 сентября, среда 21:45 Рома 1:1 Барселона
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