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Барселона - Рома
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Материалы
1 августа 2018
11:15
Малком: «Слова Маноласа? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю голами»
1
10:53
Вальверде: «Малком принесет много пользы «Барселоне»
1
10:43
Тренер «Ромы»: «Малком правда провел отличный матч. Желаю ему удачи в «Барселоне»
07:07
Видео
Международный кубок чемпионов. «Рома» одержала волевую победу над «Барселоной»
3
06:39
Видео
Манолас устроил стычку с Малкомом в матче Международного кубка чемпионов
2
00:46
Фото
«Рома» заблокировала оповещения с упоминанием Малкома в твиттере. Игрок перешел в «Барселону»
1
Барселона - Рома
01.08.2018, Среда, 05:00 мск
Трансляция:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Международный кубок чемпионов
Барселона
-
Рома
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Протокол
История игр
Комментарии (1)
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч
10 апреля, вторник
21:45
Рома
3:0
Барселона
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
первый матч
4 апреля, среда
21:45
Барселона
4:1
Рома
Лига чемпионов (2015/2016), группа E
5 тур
24 ноября, вторник
22:45
Барселона
6:1
Рома
1 тур
16 сентября, среда
21:45
Рома
1:1
Барселона
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
1 августа 2018, 09:11
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римляне молодцы!
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