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Челси - Интер

28.07.2018, Суббота, 21:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Челси - Интер
Международный кубок чемпионов 2017

29 июля, суббота 14:35 Челси 1:2 Интер
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013
1/4 финала
2 августа, пятница 04:00 Челси 2:0 Интер
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 16 марта, вторник 22:45 Челси 0:1 Интер
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/8 финала
первый матч		 24 февраля, среда 22:45 Интер 2:1 Челси
Товарищеские матчи 2009

22 июля, среда 07:00 Челси 2:0 Интер
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