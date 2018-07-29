Введите ваш ник на сайте
Материалы

Арсенал - ПСЖ

28.07.2018, Суббота, 14:30 мск Калланг, Сингапур, стадион Национальный Трансляция: Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Арсенал - ПСЖ
Лига чемпионов (2016/2017), группа A
5 тур
23 ноября, среда 22:45 Арсенал 2:2 ПСЖ
1 тур
13 сентября, вторник 21:45 ПСЖ 1:1 Арсенал
...
  • ...
    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 28 июля 2018, 16:54

    Буффон, мда уж

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 28 июля 2018, 02:32

    Не люблю псж.джи джи,не там карьеру завершаешь(

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 