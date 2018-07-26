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Милан - Манчестер Юнайтед
Милан - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 июля 2018
Милан
26.07.2018, четверг, 06:00
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 9
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Милан
Манчестер Юнайтед
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