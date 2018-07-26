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Рома - Тоттенхэм

26.07.2018, Четверг, 05:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Рома - Тоттенхэм
Международный кубок чемпионов 2017

26 июля, среда 03:00 Тоттенхэм 2:3 Рома
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