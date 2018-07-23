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Материалы

Ливерпуль - Боруссия

22.07.2018, Воскресенье, 23:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Ливерпуль - Боруссия
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, четверг 22:05 Ливерпуль 4:3 Боруссия
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, четверг 22:05 Боруссия 1:1 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

10 августа, воскресенье 15:15 Ливерпуль 4:0 Боруссия
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