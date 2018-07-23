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Ливерпуль - Боруссия
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Материалы
23 июля 2018
12:44
Фото
Пулишич сфотографировался с мальчиком, которого к нему не пускали стюарды
4
10:33
Видео
Пулишич из-за законодательства США не получил приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем»
16
07:30
Видео
Кариус отдал пас на соперника в матче с «Боруссией». Тот не попал в пустые ворота
16
06:20
Клопп: «Худшее, что могло случиться – травма Матипа»
1
01:03
Международный кубок чемпионов. «Боруссия» Д вырвала победу у «Ливерпуля». Дубль оформил Пулишич
7
22 июля 2018
22:30
Кариус и Фабиньо – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч Международного кубка чемпионов с «Боруссией» Д
Ливерпуль - Боруссия
22.07.2018, Воскресенье, 23:00 мск
Трансляция:
Матч! Футбол 1
Международный кубок чемпионов
Ливерпуль
-
Боруссия
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Протокол
История игр
Комментарии (2)
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч
14 апреля, четверг
22:05
Ливерпуль
4:3
Боруссия
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
первый матч
7 апреля, четверг
22:05
Боруссия
1:1
Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014
10 августа, воскресенье
15:15
Ливерпуль
4:0
Боруссия
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
23 июля 2018, 12:21
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боруссия приятно удивила...
1
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Рейтинг:
+987
Mirak92
>
andrej-lucevich
23 июля 2018, 15:27
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