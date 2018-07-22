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Хорсенс - Рандерс

22.07.2018, Воскресенье, 13:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 2 тур Хорсенс - Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
23 февраля, пятница 21:00 Хорсенс 1:1 Рандерс
11 тур
29 сентября, пятница 21:15 Рандерс 0:1 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
6 тур
8 мая, понедельник 20:00 Хорсенс 2:1 Рандерс
2 тур
7 апреля, пятница 21:15 Рандерс 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Хорсенс 1:0 Рандерс
4 тур
5 августа, пятница 19:00 Рандерс 1:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:0 Рандерс
15 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Рандерс 0:0 Хорсенс
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Рандерс 0:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 16:00 Рандерс 1:0 Хорсенс
22 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Рандерс
4 тур
8 августа, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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