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Селтик - Алашкерт

18.07.2018, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Селтик - Алашкерт
Первый матч: 3 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 10 июля, вторник 19:00 Алашкерт 0:3 Селтик
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