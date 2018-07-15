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Нордшелланд - Эсбьерг

15.07.2018, Воскресенье, 13:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 1 тур Нордшелланд - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Нордшелланд
11 тур
25 сентября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
11 апреля, понедельник 20:00 Нордшелланд 0:0 Эсбьерг
14 тур
30 октября, пятница 20:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
5 тур
16 августа, воскресенье 14:30 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
18 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:3 Эсбьерг
17 тур
8 декабря, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Нордшелланд
3 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
14 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Эсбьерг
19 тур
24 февраля, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
1 тур
22 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 4:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
18 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:0 Нордшелланд
11 тур
28 сентября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:0 Нордшелланд
22 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
11 тур
3 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Эсбьерг 3:3 Нордшелланд
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:4 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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