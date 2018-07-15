Нордшелланд - Эсбьерг

|18 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:2
|Нордшелланд
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|3:0
|Эсбьерг
|18 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:2
|Нордшелланд
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|3:0
|Эсбьерг
|24 тур
|11 апреля, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|0:0
|Эсбьерг
|14 тур
|30 октября, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|2:1
|Нордшелланд
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|14:30
|Нордшелланд
|1:2
|Эсбьерг
|29 тур
|18 мая, понедельник
|19:00
|Нордшелланд
|1:3
|Эсбьерг
|17 тур
|8 декабря, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|0:0
|Нордшелланд
|3 тур
|3 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:2
|Эсбьерг
|26 тур
|14 апреля, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|0:1
|Эсбьерг
|19 тур
|24 февраля, понедельник
|22:00
|Эсбьерг
|2:1
|Нордшелланд
|1 тур
|22 июля, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|4:0
|Нордшелланд
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Нордшелланд
|1:0
|Эсбьерг
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|1:0
|Нордшелланд
|11 тур
|28 сентября, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|3:0
|Эсбьерг
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:0
|Нордшелланд
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:2
|Эсбьерг
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:1
|Нордшелланд
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|3:3
|Нордшелланд
|21 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:0
|Эсбьерг
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:4
|Эсбьерг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|26
|19
|4
|3
|65:23
|+42
|61
|2.
|Мидтьюлланд
|26
|18
|6
|2
|62:26
|+36
|60
|3.
|Оденсе
|26
|12
|6
|8
|35:31
|+4
|42
|4.
|Брондбю
|26
|11
|6
|9
|44:39
|+5
|39
|5.
|Эсбьерг
|26
|11
|5
|10
|32:35
|-3
|38
|6.
|Нордшелланд
|26
|9
|9
|8
|42:39
|+3
|36
|7.
|Ольборг
|26
|9
|9
|8
|38:35
|+3
|36
|8.
|Рандерс
|26
|9
|7
|10
|29:34
|-5
|34
|9.
|Орхус
|26
|7
|10
|9
|31:34
|-3
|31
|10.
|Хорсенс
|26
|8
|7
|11
|31:45
|-14
|31
|11.
|Сендерийск
|26
|7
|7
|12
|30:37
|-7
|28
|12.
|Хобро
|26
|5
|6
|15
|22:45
|-23
|21
|13.
|Вендсюссель
|26
|4
|8
|14
|23:41
|-18
|20
|14.
|Вайле
|26
|4
|8
|14
|22:42
|-20
|20